Футбольный клуб Торпедо (Владимир) сообщил о кончине выдающегося владимирского футболиста, заслуженного мастера спорта, бронзового призёра чемпионата мира по футболу 1966 года Валентина Ивановича Афонина.
Футбольный клуб сообщил о кончине выдающегося владимирского футболиста, заслуженного мастера спорта, бронзового призёра чемпионата мира по футболу 1966 года Валентина Ивановича Афонина.
Он родился 22 декабря 1939 года во Владимире.Защитник.
Воспитанник владимирского футбола.
Выступал за команды «Труд» и «Трактор» (Владимир) в 1959 - 1960 гг. Также выступал за СКА (Ростов-на-Дону), ЦСКА (Москва).
Дебют в «Труде» (Владимир): 18 апреля 1959 года в матче «Металлург» (Днепропетровск) - «Труд» (Владимир) - 1:1.
Всего в первенствах СССР в составе «Труда» и «Трактора» (Владимир) провёл 54 игры.
Заслуженный мастер спорта.
Чемпион СССР 1970 года.
За сборную СССР сыграл 42 матча (в том числе 3 матча - за олимпийскую сборную СССР). Также за сборную СССР сыграл в 1 неофициальном матче.
Участник чемпионатов мира 1966 (4-ое место) и 1970 гг.
Участник чемпионата Европы 1968 года.
В 2003 году Валентин Иванович вспоминал:
- Я играл за Владимир и после сезона попал в сборную второй лиги. До этого в мой захудалый домишко приезжали из Риги, из Ташкента. Администратор «Пахтакора», картежник Барский прибыл прямо в мой день день рождения, перед новым годом. Узнал как-то, где я живу, стал прямо за праздничным столом приглашать в свою команду. Тогда я и не думал, что могу куда-то уехать, но играл за сборную второй лиги, меня увидел Блинков из «Динамо» и позвал в к ним. Сказал матери: «Поехал счастья искать», сложил в фибровый чемодан одну рубашку, одну пару носков и поехал в Москву.