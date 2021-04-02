Футбольный клуб Торпедо (Владимир) сообщил о кончине выдающегося владимирского футболиста, заслуженного мастера спорта, бронзового призёра чемпионата мира по футболу 1966 года Валентина Ивановича Афонина.

Футбольный клуб сообщил о кончине выдающегося владимирского футболиста, заслуженного мастера спорта, бронзового призёра чемпионата мира по футболу 1966 года Валентина Ивановича Афонина.Он родился 22 декабря 1939 года во Владимире.Защитник.Воспитанник владимирского футбола.Выступал за команды «Труд» и «Трактор» (Владимир) в 1959 - 1960 гг. Также выступал за СКА (Ростов-на-Дону), ЦСКА (Москва).Дебют в «Труде» (Владимир): 18 апреля 1959 года в матче «Металлург» (Днепропетровск) - «Труд» (Владимир) - 1:1.Всего в первенствах СССР в составе «Труда» и «Трактора» (Владимир) провёл 54 игры.Заслуженный мастер спорта.Чемпион СССР 1970 года.За сборную СССР сыграл 42 матча (в том числе 3 матча - за олимпийскую сборную СССР). Также за сборную СССР сыграл в 1 неофициальном матче.Участник чемпионатов мира 1966 (4-ое место) и 1970 гг.Участник чемпионата Европы 1968 года.В 2003 году Валентин Иванович вспоминал:- Я играл за Владимир и после сезона попал в сборную второй лиги. До этого в мой захудалый домишко приезжали из Риги, из Ташкента. Администратор «Пахтакора», картежник Барский прибыл прямо в мой день день рождения, перед новым годом. Узнал как-то, где я живу, стал прямо за праздничным столом приглашать в свою команду. Тогда я и не думал, что могу куда-то уехать, но играл за сборную второй лиги, меня увидел Блинков из «Динамо» и позвал в к ним. Сказал матери: «Поехал счастья искать», сложил в фибровый чемодан одну рубашку, одну пару носков и поехал в Москву.