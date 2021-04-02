Цель акции – продвижение дистанционных сервисов обслуживания клиентов: Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».

«Энергосбыт Волга» приглашает жителей Владимирской области принять участие в акции «Всё включено». Цель акции – продвижение дистанционных сервисов обслуживания клиентов: Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга». Акция завершится 30 апреля 2021 года.Чтобы стать участником и получить гарантированные подарки от партнёров акции, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете или мобильном приложении, передать показания приборов учёта электроэнергии, а также оплатить произведённые начисления.Каждый выполнивший условия акции клиент станет обладателем гарантированного подарка – пакетного приза от партнёров акции: интернет-магазинов «OZON» и «My book», маркетлейса «Базар страховок». 1 апреля 900 клиентов, которые в феврале и марте воспользовались сервисами «Энергосбыт Волга», уже получили призы.Среди новых пользователей Личного кабинета и мобильного приложения гарантирующий поставщик электроэнергии «Энергосбыт Волга» разыграет подарочные сертификаты номиналом 3000 рублей на приобретение бытовой техники. Итоги акции будут подведены в мае 2021 года. С полными правилами проведения можно ознакомиться на сайте: .Для регистрации в Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, платежам и отслеживать статистику по ним.«Энергосбыт Волга» желает удачи всем участникам акции «Всё включено»!