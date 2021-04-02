Во Владимирской области в первом квартале 2021 года кровь сдали 3396 доноров, из них 458 человек - впервые.

Во Владимирской области в первом квартале 2021 года кровь сдали 3396 доноров, из них 458 человек - впервые. Таким образом, заготовлено 2817 литров крови.Интересно, что с января по апрель совершено 36 выездов мобильного комплекса в различные предприятия и организации.Напоминаем, что сдать кровь можно в Областной станции переливания, в филиале в Вязниках, а также в Муромской городской больнице №3.Интересующие вопросы можно задать на специальном или по телефону «горячей линии»: 8 (800) 333-33-30.