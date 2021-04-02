Все предметы, которые были на сцене, оживали сами по себе, затем стали оживать животные - это были театральные этюды студии актёрского мастерства.

Все предметы, которые были на сцене, оживали сами по себе, затем стали оживать "животные" - это были театральные этюды студии актёрского мастерства.Одна из маленьких трагедий Пушкина "Пир во время чумы" пришлась как раз кстати - постановку исполнил взрослый состав театра. Завершилось представление россыпью "звёздного неба" в виде конфетти, софитов и лазеров. В этот день сотрудникам театра хотелось, чтобы зрители и друзья театра улыбались, смеялись и хоть на немного забыли о реальной пандемии.