В Гусь -Хрустальном завершается подготовка к открытию выставки По дороге в Гусь. Живопись Владимира Севостьянова в Музее хрусталя имени Мальцовых.

В Гусь -Хрустальном завершается подготовка к открытию выставки "По дороге в Гусь. Живопись Владимира Севостьянова" в Музее хрусталя имени Мальцовых.Более 120-ти картин из частной коллекции художника и собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Творчество Владимира Севостьянова принадлежит поэзии. Художником разработан собственный живописный язык, в котором главенствуют композиция и цветовое пятно. Произведения Севостьянова есть в частных собраниях Франции, Израиле, Германии Великобритании и даже в институте графики США в Калифорнии.