В Москве пенсионерка сбросила с балкона сумку с миллионом рублей наличными, передает телеканал . Сделала она это не просто так. До этого ей позвонил некий мужчина и, представившись ..

В Москве пенсионерка сбросила с балкона сумку с миллионом рублей наличными, передает телеканал "". Сделала она это не просто так. До этого ей позвонил некий мужчина и, представившись участковым, попросил у женщины содействия в поимке мошенников. Для того, чтобы помочь правоохранителям, по его словам, необходимо было выполнить требования мошенников. Те позвонили сразу после "полиции" и угрозами заставили женщину снять деньги со счета и передать их вымогателям таким экстравагантным способом. Думая, что это часть спецоперации, пенсионерка все выполнила. Спустя какое-то время она заподозрила, что действительно стала жертвой мошенников и обратилась уже в настоящую полицию. Аферистов задержали. Ими оказались двое безработных приезжих.