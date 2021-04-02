Сбор компромата пресекло региональное УФСБ.

Во Владимире осудят шантажиста, который собирал компромат на директоров предприятий, а также занимался коммерческим подкупом.Региональное УФСБ передало в Муромский городской суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 32-летнего директора ООО «СКН-СФЕРА». Материалы возбуждены за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для скрытного получения информации, а также за коммерческий подкуп.Как сообщили в региональном Следкоме, в августе 2020 года обвиняемый предложил представителю одной из компаний не участвовать в аукционе на аренду земельного участка. За это бизнесмен предложил крупное вознаграждение. В августе 2020 года представитель фирмы передал коммерсанту 8 млн рублей и был задержан силовиками.По версии следствия, он раздобыл беспроводную видеокамеру, которую можно использовать для скрытой записи. При помощи устройства он писал беседы и видео с участием руководителей крупных заводов Владимирской области. Далее он начинал вымогать у руководителей деньги за компромат.Теперь оценку его действиям даст суд.