За два часа злоумышленники похитили дорогостоящий алкоголь на сумму 43 000 рублей.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении 18, 27 и 34-летнего уроженцев одного из соседних государств. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».В начале сентября прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» из нескольких сетевых магазинов поступили сообщения о пропаже товара.Оперативники, опросив возможных очевидцев произошедшего, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что к хищениям могут быть причастны одни и те же фигуранты Злоумышленники, за два часа похитившие дорогой алкоголь на сумму 43 000 рублей, передвигались на автомобиле. Сотрудниками полиции они были задержаны на территории соседнего региона.В ходе следствия установлена причастность фигурантов к шести эпизодам хищений товара, совершенных на территории Мурома.Причиненный собственникам материальный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.