Эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной. За прошедшие сутки оперативный штаб отчитался о 8 792 новых случаях.

Эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной. За прошедшие сутки оперативный штаб отчитался о 8 792 новых случаях.Диагноз поставили жителям 85 регионов. Лидером среди них по числу новых больных стала Москва. Суточный прирост в столице составил 1 764. Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург с 708 заразившимися и Московская область с 601 заразившимся.В первую десятку регионов также попали Нижегородская область (277 случаев), Ростовская область (243 случая), Самарская область (202 случая), Воронежская область (198 случаев), Иркутская область (169 случаев), Саратовская область (153 случая) и Свердловская область (131 случай).Материал дополняется.