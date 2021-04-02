Эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной. За прошедшие сутки оперативный штаб отчитался о 8 792 новых случаях.
Эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной. За прошедшие сутки оперативный штаб отчитался о 8 792 новых случаях.
Диагноз поставили жителям 85 регионов. Лидером среди них по числу новых больных стала Москва. Суточный прирост в столице составил 1 764. Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург с 708 заразившимися и Московская область с 601 заразившимся.
В первую десятку регионов также попали Нижегородская область (277 случаев), Ростовская область (243 случая), Самарская область (202 случая), Воронежская область (198 случаев), Иркутская область (169 случаев), Саратовская область (153 случая) и Свердловская область (131 случай).
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