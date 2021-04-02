Местный житель, употребив спиртное, угнал автомобиль, принадлежащий матери его девушки.

19 марта текущего года в ночное время инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 21-летнего местного жителя. При проверке было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Также инспекторы выяснили, что транспортное средство не принадлежит водителю.В дальнейшем полицейские установили, что молодой человек, находясь в гостях у своей девушки, взял ключи от машины её матери и планировал покататься, но был остановлен сотрудниками полиции.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.