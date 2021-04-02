Теперь торпедовцы опустились на шестую строчку с 30 набранными баллами. До конца первенства остаётся 13 туров.

Владимирское «Торпедо» проиграло первый официальный матч 2021 года футболистам из Твери со счётом 0:2. Напомним, что в октябре владимирцы в гостях одолели соперника, но во втором круге ФК «Тверь» смогла взять реванш на чужом поле.Мячи были забиты на 37-й и 67-ой минутах. Ещё один гол в ворота хозяев не был засчитан из-за офсайда.Поддержать чёрно-белых пришло 260 болельщиков.В турнирной таблице ПФЛ клубы разделяло два очка. Теперь торпедовцы опустились на шестую строчку с 30 набранными баллами. До конца первенства остаётся 13 туров.Следующий соперник – фаворит зоны «Запад» за выход в ФНЛ - «Олимп-Долгопрудный».