Заплата на заплате. Во Владимире продолжают ремонтировать дорожное покрытие городских артерий после зимы.

Заплата на заплате. Во Владимире продолжают ремонтировать дорожное покрытие городских артерий после зимы. О современных технологиях укладки асфальта Александр СыпченкоВот так маневрируя влево и вправо водители областного центра преодолевают километры аварийных дорог. Из за климатических и физических воздействий на владимирских магистралях образовались глубокие ямы и трещины. В самых уязвимых местах их глубина достигает более 20 сантиметров. Во дворах состояние дорожного полотна, просто отвратительное, жалуются автовладельцыАлексей Годунин, водитель:- Снег сошел и весь асфальт тоже ушел. Проезжают, песочком засыпают и все. Назад едешь и уже опять так же.Вся информация о местах повреждения дорожного полотна в режиме реального времени поступает в «Центр управления городскими дорогами». Дорожники только в этом году с помощью литого асфальта восстановили более 2 тысяч квадратных метров муниципальных дорог, это примерно 100 метров в день. Технология довольна проста, вначале яме для лучшего сцепления придают прямоугольную форму. При помощи фрезерной установки процесс занимает считанные секундыПовышенное содержание битума и минерального порошка значительно увеличивает прочность такой заплатки. Каждая должна простоять от 3 до 5 лет, заявляют специалисты. К сожалению такую смесь можно применять только при температуре до минус 10 градусов. Но в апреле погодные условия стали практически идеальными для ямочного ремонта.Николай Дятлов, заместитель директора МКУ "Центр управления городскими дорогами":- Температура ее порядка 200 градусов, за счет этой температуры смесь имеет литую консистенцию и тем самым отпадает необходимость ее дальнейшего уплотнения.После того как специальный термос бункер заполняет профиль смесью, дорожники ждут в около получаса. Когда заплатка остынет до температуры 50 градусов, движение на аварийном участке может быть открыто.Александр Сыпченко, Александр Чунаев, Семен Карпов Вести Владимир