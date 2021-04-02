Из-за сноса здания школы №46 с конца апреля почти всех учеников отправят на дистанционное обучение. Воспитанники начальных классов уйдут на каникулы досрочно - с 23 апреля. Учащихся 5-8 ..

Из-за сноса здания школы №46 с конца апреля почти всех учеников отправят на дистанционное обучение.Воспитанники начальных классов уйдут на каникулы досрочно - с 23 апреля.Учащихся 5-8 классов и 10 класса - с 26 апреля по 29 мая переведут на «удалёнку».Выпускники 9 и 11 классов будут готовиться к ЕГЭ и ОГЭ в четырёх кабинетах школы №26.Напомним, что на месте старого здания учебного заведения построят спорткомплекс. Его планируют возвести уже к июню. С 1 сентября учреждение вновь откроет свои двери для ребят.