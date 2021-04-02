Во Владимире обнаружили диких красноухих черепах, греющихся на солнышке. Видео с экзотическими животными выложил в сеть экоактивист Сергей Волков.

Во Владимире обнаружили диких красноухих черепах, греющихся на солнышке. Видео с экзотическими животными выложил в сеть экоактивист Сергей Волков.В объектив попали две особи и автор видео предполагает, что в скором у них может появится потомство. Как и когда они туда попали -остаётся загадкой. Водоем, на котором он встретил черепах Сергей не называет - в целях безопасности земноводных.Красноухие черепахи обитают на юге США и в Мексике, в России их содержат в домашних условиях, но из-за сложности ухода, хозяева иногда избавляются от них. Теплолюбивые животные не умеют впадать в зимнюю спячку и не переносят холодов , но , например, в месте слива теплых сточных вод теоретически могут приспособиться и выжить.