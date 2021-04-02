Скоро в магазинах появится первая весенняя клубника, но ничто не сравнится по вкусу с ягодой, выращенной на своём участке. Как не прогадать с выбором сорта и получить вкусную и ароматную клубнику?

Скоро в магазинах появится первая весенняя клубника, но ничто не сравнится по вкусу с ягодой, выращенной на своём участке. Как не прогадать с выбором сорта и получить вкусную и ароматную клубнику? Секреты раскрыли во владимирском клубе садоводов-любителей.Самую романтичную ягоду ранней весной можно увидеть только на прилавках супермаркета. Но такую же крупную и сочную землянику можно вырастить и в средней полосе. Главное, подобрать правильный сорт, говорят садоводы. Но не каждый может прижиться, поэтому специалисты рекомендуют провести свое мини -сортоиспытание. Посадить сразу пять- шесть сортов по несколько кустиков.Дарья Назарова- заместитель начальника отдела семеноводства Россельхоз центра во Владимирской области:- "Вивальди" у нас сорт есть, "Ханей". В основном у нас ранние и средне-ранние сорта. Так же "Азия" мы используем, "Румба", "Мармелада".Сладкие даже названия у сортов садовой земляники, именно так правильно называется клубника. Но чтобы она была по-настоящему вкусной, важно найти ей место под солнцем. А еще ягода любит простор и свежий воздух. Соседей тоже нужно выбрать правильных - садовые деревья и кустарники заберут из грунта все питание, плохими соседями будут и растения семейства пасленовых. А правильное соседство поможет от вредителей.Дарья Назарова- заместитель начальника отдела семеноводства Россельхоз центра во Владимирской области:- Можно лук сажать, чеснок , кто-то настурции, бархатцы это тоже также отпугивает вредителей. Небольшие народные методы.Также поможет от вредителей древесная зола. Между кустами расстояние должно быть около 40 сантиметров, а между бороздами около восьмидесяти. Проветривание поможет избежать множества проблем, грибковых болезней и скопления вредителей. Больше всего землянике вредят клещи, их присутствие можно заметить только, когда начнут страдать листья растения. В этих случая специалисты советуют использовать химикаты, но можно справиться и подручными средствами, например термическая обработка.Дарья Назарова- заместитель начальника отдела семеноводства Россельхоз центра во Владимирской области:- Купили мы рассаду , она у нас в горшочке или в открытой корневой системе.Мы можем опустить ее в горячую воду ,но воду должна быть где-то 50 градусов, 48-50 градусов не больше. И мы в этом состояние опускаем, эту нашу рассаду, корни и зеленую массу. И там держим где-то 15 минут, вытаскиваем она у нас охладилась и опять потом погружаем.Хлопот с земляникой много, но все труды вознаграждаются, утверждают опытные садоводы. И желают всем богатого и сладкого урожая.Екатерина Таманова. Семен Карпов Вести Владимир.