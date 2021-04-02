На подстанции «Районная» во Владимире прошли совместные учения сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона и персонала объекта – представителями федеральной энергосетевой компании.

На подстанции «Районная» во Владимире прошли совместные учения сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона и персонала объекта – представителями федеральной энергосетевой компании.Такие противопожарные тренировки проводятся ежегодно. Основная задача – отработать порядок совместных действий . Это необходимо для быстрых и безошибочных действий в случае пожара, и чтобы не оставить жителей и предприятия региона без электричества. Подстанция "Районная" - энергообъект закрытого типа. Поскольку руководители пожарно-спасательных подразделений и пожарные впервые присутствовали на данном объекте, было особенно важно изучить территорию, расположение гидрантов, порядок работы и взаимодействия с персоналом.Дмитрий Сироткин, начальник пожарно-спасательной части № 2 г. Владимира- Задача таких учений , во-первых , изучение объекта на предмет особенностей его, дальше отработали действия всех пожарных подразделений по получению наряда допуска на разрешение тушения таких объектов, что отключено напряжение/ Проработали вопрос взаимодействия с объектом.