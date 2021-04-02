Во Владимирском филиале РАНХиГС открылась выставка экспонатов, предоставленных ВУЗу Центром подготовки космонавтов. Она посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. На ней ..

Во Владимирском филиале РАНХиГС открылась выставка экспонатов, предоставленных ВУЗу Центром подготовки космонавтов. Она посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. На ней представлены скафандры, оборудование, инвентарь, архивные документы и фотографии. Всех посетителей ждёт увлекательная экскурсия с рассказом о тонкостях космического ремесла.Путь к звёздамУникальность музея заключается в том, что в нём представлено реальное обмундирование, побывавшее на орбите Земли, а также личные вещи советских героев освоения космоса.Один из главных образцов – действующий пульт «Нептун», на котором пилоты учатся и сдают экзамены. Он разделён на три части. Центральная - отведена командиру корабля, который управляет полётом. На нем можно отследить крен, тангаж, приближение, торможение и другие параметры, необходимые для ориентации в пространстве. В свою очередь, борт-инженер управляет системами ракеты, а космонавт-исследователь следит за связью и организовывает просушку скафандров. Правила работы с консолью таковы, что все кнопки на панели управления нажимают не пальцами рук, а специальным пистолетом.«Командир и инженер взаимозаменяемы. Оба в любой момент готовы взять на себя функции друг друга. Перед полётом космонавты сдают 120 экзаменов и все на пять, поэтому технические навыки и знания очень серьёзные», - рассказывает учёный секретарь учёного совета ВУЗа Виктор Советов.Рядом с «Нептуном» на амортизационном кресле «Казбек» расположен скафандр «Сокол». На планету они вернулись непосредственно с орбиты Земли. Текущая модификация скафандра настолько удачна, практична и проверена временем, что он уже долгое время не модернизируется.«Сейчас астронавты облачаются в «Сокол» на ключевых этапах полёта - при подъеме, стыковке и возвращении домой», - отмечает Виктор Александрович.Возле него закреплён самый первый в мире скафандр для внекарабельной деятельности – «Беркут 001». Он предназначен для выхода в открытый космос. Именно в таком корабль покидал первопроходец в этом деле Алексей Леонов.«Казбек» же дополнен ложементом – вещью крайне необходимой во время приземления. Он в точности повторяет тело пилота. Его изготавливают под каждого лётчика в отдельности. Он смягчает удар о Землю и помогает избежать травм.Следующий экземпляр - стыковочный узел корабля «Союз». На его острие расположена штанга, которую при стыковке необходимо загнать в воронку диаметром 60 сантиметров. Далее штырь втягивается внутрь, происходит разгерметизация и земляне оказываются на космической станции.Быт на орбите – отдельный вид инженерной мысли. Если туалет корабля «Союз» устроен достаточно просто, то на станции – это более сложная конструкция.«Часть отходов перерабатывается в воду. Доставка одного килограмма веса на орбиту стоит до шести тысяч долларов. Дорого и неэффективно, поэтому люди освоили регенерацию воды. Сейчас она доходит до 93%, в перспективе планируют увеличить до 97%. Она перерабатывается вторично и много раз. При этом «на выходе» жидкость намного чище, чем из-под крана в наших домах», - поясняет Виктор Советов.Одежда и бытТут же, не стендах, представлены предметы гигиены и продукты питания, которыми пользуются «жители» станции. Все, разумеется, в тюбиках, банках и вакуумных упаковках.Рацион питания включает в себя более 300 блюд. Каждый космонавт, ещё будучи на Земле, выбирает меню по вкусу. Хлеб – порционный, в брикетах, ибо крошки опасны для жизни. Если во время сна мельчайшая частица хлеба попадёт в дыхательные пути, то человек может умереть.Особый набор предметов и обмундирования собран для выживания после успешного приземления. НАЗ – носимый аварийный запас – поможет выжить в случае посадки в отдалённых районах. Он включает в себя фонарики, рыболовные принадлежности, компасы и так далее.Гранат–6 - шестилитровая ёмкость для воды на трёх космонавтов на трое суток.Специальный комбинезон поможет не замёрзнуть при -40. Материал, из которого он пошит, похож на синтепон, но превосходит его по характеристикам.«Очень легкий и теплый, но очень дорогой. Похожие носят полярники. Влагоотталкивающий. Многослойность обеспечивает сухость и нормальную температуру», - уточнил наш экскурсовод.На случай приводнения разработан костюм «Форель». Его невозможно надеть одному. Члены команды обязательно помогают друг другу. Процесс переодевания в него может занять 3-4 часа.Однако до возвращения на голубую планету необходимо преодолеть нечеловеческие нагрузки. Для этого существует противоперегрузочный костюм, который позволяет избежать потери сознания во время прохождения слоёв атмосферы.Разумеется, не обходится и без медицинских принадлежностей. Все космонавты – хорошие врачи. На расстоянии 140 километров скорая помощь не приедет, поэтому, если потребуется, космонавты обучены даже стоматологии.Исторические артефактыНа следующей полке располагается историческая вещь - перчатка знаменитого Владимира Джанибекова, который состыковался с неуправляемой станцией «Салют-7». Математики СССР и США говорили, что это невозможно, а у него - получилось.Любая музейная выставка не обходится без личных вещей знаменитых покорителей бескрайних просторов. Удостоверения космонавтов, бортовой журнал, игрушки, подаренные детьми, фотографии, подарки от глав других государств и другие раритеты собраны за стеклом космической галереи музея.Здесь и вещи создателя первого отряда космонавтов Николая Каманина, а также самого Юрия Гагарина. Отдельная часть экспозиции посвящена гениальному конструктору Сергею Королёву.Рядом стенды, посвящённые подвигам Германа Титова, Валерия Быковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова, Павла Беляева, Бориса Волынова и другим нашим прославленным соотечественникам.Почему именно академия?С ЦПК её связывают более 10 лет дружбы. Здесь получили высшее образование 14 космонавтов. Сейчас учатся член отряда космонавтов Андрей Федяев и 120‑й космонавт Алексей Овчинин. Планируется, что вскоре в свет выйдет альманах с автографами космонавтов, посвященный партнерству организаций.Добавим, что записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (910) 677 – 83-30. Экспозиция будет работать до 15 мая.