Рост должен сдержать отток кадров на строительство трассы М-12.

Строительство платной трассы М-12 сказалось на дефиците водительских кадров во Владимире. Отток квалифицированных кадров начался в том числе и из сферы общественного транспорта. Людей привлекали зарплатами по 80 тысяч рублей. Последнее не могло не сказаться на количестве автобусов на городских маршрутах и качестве их работы.Об этом говорили и в горадминистрации, и в департаменте труда и занятости.Новые экономические реалии поспособствовали росту зарплат водителей городских автобусов. В среднем уровень жалованья подрос на 10-15%.При этом отметим, что и объём работы также увеличился.