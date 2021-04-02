За первый весенний месяц россияне потратили на занятия спортом и абонемент в фитнес-клубы 900 млн рублей – это на 60% больше, чем в марте прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ..

За первый весенний месяц россияне потратили на занятия спортом и абонемент в фитнес-клубы 900 млн рублей – это на 60% больше, чем в марте прошлого года. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.Интерес к физкультуре вырос на фоне законопроекта о возврате налогового вычета за занятия спортом: законодательная инициатива предполагает, что россияне смогут вернуть 13% от стоимости затрат на спорт в виде вычета по НДФЛ. Причем рост зафиксирован не только по отношению к марту прошлого года, когда набирала силу пандемия, но и к допандемийному 2019 году. Средний чек в этой категории составил 3,6 тыс. рублей.Расходы россиян на спортивные товары сохранились на уровне прошлого года и составили, по данным эквайринга ВТБ, 1 млрд рублей. Средняя стоимость покупки в спортивных магазинах снизилась к прошлому году на 15% и составляет 3,4 тыс. рублей.Выручка столичных фитнес-клубов и спортзалов ожидаемо росла более высокими темпами: по итогам марта она достигла 380 млн рублей, это вдвое больше, чем годом ранее, так как Москва начала вводить ограничения раньше других регионов. При этом показателей допандемийного периода она пока не достигла – она все еще на треть ниже, чем в марте 2019 года. Московские магазины спортивных товаров также не достигли допандемийных оборотов.«Традиционно весной интерес к спортивным клубам и фитнес-залам растет: россияне активно готовятся к летнему сезону. В этом году рост оборотов наблюдается уже с начала года, так как реализуется отложенный спрос на занятия спортом - многие восстанавливают спортивную форму после годового перерыва. В этом марте, помимо сезонного фактора, также сыграла роль законодательная инициатива о возврате налогового вычета для россиян, занимающихся спортом, и их детей. Поэтому обороты спортклубов и секций растут даже по сравнению с допандемийным 2019 годом», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.