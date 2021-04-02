Банк ВТБ во Владимирской области по итогам 2020 года увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 5%, до 44 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель на 1 января ..

Банк ВТБ во Владимирской области по итогам 2020 года увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 5%, до 44 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель на 1 января составил 29,4 млрд рублей.В направлении кредитования наибольший прирост отмечается в розничном сегменте: по итогам 2020 года розничный кредитный портфель достиг 16,4 млрд рублей (+10% с начала года). Портфель ипотеки достиг 7,2 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 18%. Кредиты наличными выросли на 7%, до 7,9 млрд рублей. Всего за год ВТБ предоставил жителям региона почти 10 тыс. кредитов на сумму 7,5 млрд рублей (+5% к аналогичному показателю 2019 года). На покупку жилья банк одобрил 2 тыс. займов на 3,4 млрд рублей (+28%). Объем выдач кредитов наличными составил 3,7 млрд рублей, автокредитов – 390 млн рублей.Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января составляет 28,3 млрд рублей, прирост за 12 месяцев составил 20%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на 69%, до 5,6 млрд рублей.Кредитный портфель в корпоративном сегменте почти полностью сформирован компаниями среднего и малого бизнеса и на отчетную дату зафиксирован на уровне 13 млрд рублей. Документарный портфель вырос на 9%, до 1,6 млрд рублей.В 2020 году владимирский ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым составило 234 штук. Кредитный портфель корпоративного бизнеса в рамках льготных инструментов превысил 1,8 млрд рублей. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 1,4 млрд рублей.Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на треть, до 15,7 млрд рублей. В сегменте крупного бизнеса средства клиентов увеличились в полтора раза, до 3 млрд рублей, еще 12,7 млрд рублей – средства компаний малого и среднего бизнеса (+25%).Управляющий ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: «В 2020 году мы успешно реализовали все основные задачи, стоящие перед нами. Прежде всего, оказали всестороннюю поддержку региональной экономике, при этом стабильно удерживая высокую планку качества кредитного портфеля. Владимирские компании проявили большой интерес к действующим механизмам государственной поддержки – только в рамках Постановления 696 мы выдали более 1,3 млрд рублей. В розничном направлении в текущем году мы продолжим улучшать качество обслуживания как в офисах, так и в онлайн-банке. Важной стратегической задачей также остается цифровизация: развитие дистанционных каналов обслуживания делает использование финансовых инструментов банка максимально простым и удобным».