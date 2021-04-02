Процедура пройдет только в режиме онлайн в большинстве регионах страны

Процедура пройдет только в режиме онлайн в большинстве регионах страны.За две недели заявления на участие в предварительном голосовании Единой России подал 641 человек, более 500 комплектов документов рассмотрели региональные оргкомитеты процедуры.По количеству предварительных заявок у нас есть лидеры. Это Московская область — 81 человек, Москва — 60, Краснодарский край — 52, — рассказал председатель федерального оргкомитета, сенатор Александр Карелин на заседании 30 марта.Отказ в регистрации получили 95 человек. Семь из них после устранения недостатков повторно подали документы в оргкомитет и стали кандидатами. Основными причинами для отказа стали неполные пакеты документов, попытка выдвинуться сразу по нескольким одномандатным округам или предоставление недостоверной информации. Кроме того, у некоторых из кандидатов оказались непогашенные судимости или иностранные финансовые активы.Общее количество поданных заявок в Региональный оргкомитет предварительного голосования в Москве уже превысило сотню. Мы остаемся верны принципу открытости и готовы рассмотреть кандидатуру каждого, кто желает участвовать в процедуре предварительного голосования Единой России. На сегодняшний день в Региональный оргкомитет поступило 124 заявки от представителей самых разных профессий. На 15 одномандатных округах и по партсписку готовы выдвигаться уже 47 человек, – рассказал секретарь Московского городского регионального отделения Единой России, председатель Регионального оргкомитета предварительного голосования Андрей Метельский.Большинство желающих принять участие в процедуре подавали заявки онлайн на сайте . Здесь опубликована вся информация об оргкомитетах, данные о кандидатах размещаются в личных кабинетах и доступны для пользователей.На этом же сайте пройдет и само голосование — избиратели должны будут пройти верификацию через Госуслуги. При этом больше половины регионов проведут процедуру полностью онлайн. Такой порядок выбрали, к примеру, Забайкальский край, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новосибирская, Орловская, Архангельская области.Еще 42 субъекта РФ дадут возможность людям проголосовать в том числе и очно на счетных (избирательных) участках. В частности, это Башкирия, Севастополь, Калмыкия, Владимирская, Псковская, Московская области и др.Единая Россия обеспечит полную анонимность, чистоту и прозрачность подсчета голосов. За ходом процедуры смогут наблюдать все желающие — блокчейн опубликуют на старте голосования. Информация будет зашифрована, а электронный ключ к результатам разделят между представителями общественности. Предполагается, что после того, как голосование закончится, каждый избиратель сможет проверить свой бюллетень и убедиться, что он сохранен именно в том виде, в котором был отправлен.Напомним, регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов Единой России утвердит Съезд.