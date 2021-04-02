На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.18 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 117 случаев заболевания (6886 сл. в г. Владимире, 3719 сл. в Гусь-Хрустальном, 3339 сл. о. Муром, 2147 сл. в Ковровском, 1867 сл. в Александровском, 1734 сл. в Петушинском, 1311 сл. в Юрьев-Польском, 1225 сл. в Вязниковском, 1271 сл. в Кольчугинском, 1115 сл. в Суздальском, 977 сл. в Собинском, 838 сл. в Киржачском, 825 сл. в Меленковском, 705 сл. в Гороховецком, 669 сл. в Камешковском, 653 сл. в Селивановском, 457 сл. в Судогодском, 379 сл. в г. Радужном