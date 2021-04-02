Фигуранты похитили металлическую емкость, чтобы в дальнейшем её реализовать.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району направлено в суд уголовное дело в отношении 20 и 31-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в декабре прошлого года с территории земельного участка, расположенного в одном из СНТ города Кольчугино, была похищена металлическая емкость, объемом 120 литров. Сумма причиненного собственнику ущерба составила семь тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников, а затем их местонахождение были установлены.Фигуранты, один из которых ранее судим, вечером целенаправленно пришли на участок и похитили емкость, чтобы в дальнейшем её реализовать.Причиненный собственнику ущерб был возмещен в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.