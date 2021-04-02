Репосты, лайки, комментарии... Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе?

Репосты, лайки, комментарии... Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово моей коллеге Марии Платанюк.Заплывы по дорогам и дворам, рыжая лиса, которая подалась в грабители, и первые скворцы... Самое интересное сетевое- в одном обзоре прямо сейчас.Из серии "Наболело". Сеть заполнили ямы и дороги. Впрочем, пользователи используют "хрестоматийное"- направления. "Пришла тьма с Атлантического океана и накрыла город Киржач".А это уже Судогда. И вопрос- "Уважаемое управление, как попасть домой с коляской?". Мошокское сельское поселение. Деревня Красный куст. Улица Красная горка. Люди просят расчистить дорогу. Замечая, подъехать к домам невозможно.А это уже Вязники. Здесь, отмечают пользователи, та же картина. Яма на Железнодорожной. Прощай, подвеска. А далее в кадре - улица Муромская. Полигон для внедорожников. Смотрим вместе.Весеннюю дорожную тему продолжает сообщество "Подслушано в Гусе". Здесь в кадре- улица Осьмова.Жители спрашивают: "Как можно делать дорогу, утвердить проект, угробить кучу средств, чтобы дорогу просто смыло?". В Гусь-Хрустальном из-за ям вылетел с трассы и вот этот автомобиль. А это дорога возле детского сада. Здесь явно нужна надувная лодка.Пригодится она и в этом дворе. Похоже, у главного городского водоёма появился конкурент. Заплывы- пожалуйста. Прямо на выходе из квартиры. Весенний городской ландшафт. Более 17 тысяч просмотров.Поплавать можно и в Коврове. Ироничный вопрос: "Привлечение туристов?". Здесь же, в Ковровском Подслушано- яма глубиной 18 сантиметров. "За 20 минут 4 машины собралось".Некоторые жители, в первую очередь, квартир на последних этажах открыли сезон дождей. Следующее видео появилось в паблике "Подслушано Вязники".Полностью весна ещё не вступила в свои права. И этому рады спортсмены. Это вязниковские состязания по биатлону. Рады и рыбаки. Любители подлёдного лова всё также сидят на Клязьме. Сетевую картину в Вязниках дополняет неработающий светофор возле администрации и позитивное- ремонт фонарей на улице Кубасова.В Гусь-Хрустальном районе в кадр попала лиса. Вечером она устроила настоящую погоню за одной из жительниц. Лисице очень приглянулась дамская сумка. В какой-то момент она предпринимает попытку её отнять. Смотрим.А это первые скворцы. Чудесное заряжающее весенним настроением видео из Киржача.В Вязниковском сообществе можно полюбоваться лунными пейзажами. Спутник Земли- через телескоп.А во владимирском паблике можно совершить путешествие в прошлое. Вот так выглядели Золотые ворота в 1988-ом году.Кстати, уже апрель. Полёты постепенно возвращаются. Впереди и сезон отпусков. Это фото из аэропорта Бангкока. Если апокалипсис застал вас во время отпуска, держитесь поближе к русским туристам. Это увеличит ваши шансы на выживание.Самое интересное из онлайна обсудим офлайн. Ровно через неделю. Отличного весеннего настроения. До встречи.