Общественники выиграли суд у регоператора.

Общественная организация «Народный контроль» выиграла суд у регоператора по вывозу ТКО ООО «Биотехнологии». Истцам удалось доказать, что компания получала деньги, но услугу оказывала не в полном объёме.Известно, что в тариф заложены затраты на обработку мусора – извлечение из них отходов первого и второго классов опасности. Общественники утверждают, что до апреля 2020 года регоператор пренебрегал этой обязанностью. До апреля ТКО не обрабатывались.По данным общественников, к концу 2020 года «Биотехнологиям» так и не удалось разобрать весь объём мусора, поэтому они пошли в суд.В результате иск о перерасчёте платы за коммунальную услугу был удовлетворён в полном объёме. Решение Фемиды пока не вступило в законную силу. Ответчик намерен обжаловать вердикт в апелляционной инстанции.Напомним, что в ноябре 2020 года жительница областного центра Светлана Стрельцова, при поддержке юристов общественной организации «ЖКХ-контроль», у «Биотехнологий». Фемида сделать Светлане Дмитриевне перерасчёт за вывоз ТКО.