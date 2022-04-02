2 апреля во Владимирской области синоптики прогнозируют облачную погоду, днем осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах местами гололедица.Ветер северо-восточный ночью 5 – 10 м/с, днем 7 – 12 м/с.Температура воздуха ночью-5…0°С, днем -2…+3°С.Фото: https://pixabay.com/ru/

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