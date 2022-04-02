Бывшего начальника ГИБДД по Гороховецкому району обвиняют в получении взятки. Установлено, что с октября 2019 года по июнь 2020 года С., занимавший в то время должность начальника ГИБДД ОМВД

Бывшего начальника ГИБДД по Гороховецкому району обвиняют в получении взятки. Установлено, что с октября 2019 года по июнь 2020 года С., занимавший в то время должность начальника ГИБДД ОМВД России по Гороховецкому району получил от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших перевозки грузов в Гороховецком районе, взятки в виде 170,5 тонн асфальтовой крошки, 21 тонны гранитного щебня,