2 апреля 2022 года православные верующие чтят память святой мученицы Фотины (Фотиньи) Самаряныни.
2 апреля 2022 года православные верующие чтят память святой мученицы Фотины (Фотиньи) Самаряныни.
Фотина Самаряныня
В нынешний церковный праздник православные вспоминают героиню известного библейского предания из палестинского города Самарии. Фотина была той самой женщиной, у которой Иисус Христос попросил напиться из колодца Иакова. После той знаковой встречи Фотина всей душой уверовала в Сына Божьего и стала Его преданной ученицей.
Император Нерон, устраивавший сильнейшие гонения на христиан, подверг Фотину и ее семью жестоким пыткам, но все они остались верны Господу. Скончалась мученица в колодце, куда ее бросили после многочисленных безрезультатных пыток. Памятуя об этом трагическом событии, верующие прозвали Фотинью Колодезницей.
Что нельзя делать 2 апреля
Зная о том, какой сегодня церковный праздник, православные старались в этот день не давать чужим людям воду из колодца. Захожих путников на Фотинью поили вчерашней водой. Также запрещалось готовить еду на воде, взятой из колодца 2 апреля. Строго-настрого воспрещалось в этот день и плевать в колодец – в противном случае он мог пересохнуть, а в дом могли прийти многочисленные несчастья.
Приметы и традиции
Колодезная вода в этот православный праздник почиталась особенно, так как считалось, что в ней осталась душа мученицы. Хозяйки поили такой целебной водой всех своих домочадцев, умывались ею, опрыскивали дом и даже поливали огород. Согласно другой народной традиции, на Фотинью Колодезницу люди закапывали в поле три пятака и ждали, что это принесет в семью достаток.
Что касается погодных примет, то в нынешний церковный праздник их всегда было множество. Люди верили:
Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодное.
Если небо беззвездное, скоро потеплеет.
Если много талой воды в поле, трава будет в изобилии.
Если прилетела трясогузка, скоро начнется ледоход.
Если облака на небе синего цвета, это одновременно к теплу и к дождю.