2 апреля 2022 года православные верующие чтят память святой мученицы Фотины (Фотиньи) Самаряныни.

2 апреля 2022 года православные верующие чтят память святой мученицы Фотины (Фотиньи) Самаряныни.Фотина СамаряныняВ нынешний церковный праздник православные вспоминают героиню известного библейского предания из палестинского города Самарии. Фотина была той самой женщиной, у которой Иисус Христос попросил напиться из колодца Иакова. После той знаковой встречи Фотина всей душой уверовала в Сына Божьего и стала Его преданной ученицей.Император Нерон, устраивавший сильнейшие гонения на христиан, подверг Фотину и ее семью жестоким пыткам, но все они остались верны Господу. Скончалась мученица в колодце, куда ее бросили после многочисленных безрезультатных пыток. Памятуя об этом трагическом событии, верующие прозвали Фотинью Колодезницей.Что нельзя делать 2 апреляЗная о том, какой сегодня церковный праздник, православные старались в этот день не давать чужим людям воду из колодца. Захожих путников на Фотинью поили вчерашней водой. Также запрещалось готовить еду на воде, взятой из колодца 2 апреля. Строго-настрого воспрещалось в этот день и плевать в колодец – в противном случае он мог пересохнуть, а в дом могли прийти многочисленные несчастья.Приметы и традицииКолодезная вода в этот православный праздник почиталась особенно, так как считалось, что в ней осталась душа мученицы. Хозяйки поили такой целебной водой всех своих домочадцев, умывались ею, опрыскивали дом и даже поливали огород. Согласно другой народной традиции, на Фотинью Колодезницу люди закапывали в поле три пятака и ждали, что это принесет в семью достаток.Что касается погодных примет, то в нынешний церковный праздник их всегда было множество. Люди верили:Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодное.Если небо беззвездное, скоро потеплеет.Если много талой воды в поле, трава будет в изобилии.Если прилетела трясогузка, скоро начнется ледоход.Если облака на небе синего цвета, это одновременно к теплу и к дождю.