Первый матч весны сегодня состоялся у игроков футбольного клуба Муром. У Торпедо-Владимир...

Первый матч весны сегодня состоялся у игроков футбольного клуба "Муром". У "Торпедо-Владимир" первая игра пройдёт 10 апреля."Владимирские Ведомости" опубликовали календари игр двух команд Владимирской области во втором (весенне-летнем) этапе первенства.Календарь игр ФК «Торпедо-Владимир» в группе 2Б.10 апреля 2-й тур. «Торпедо-Владимир» - «Чита».16 апреля. 3-й тур. «Торпедо-Владимир» - «Зенит-2» (СПб.).24 апреля. 4-й тур. «Балтика-БФУ» (Калининград) - «Торпедо-Владимир».30 апреля. 5-й тур. «Торпедо-Владимир» - «Луки-Энергия» (Великие Луки).14 мая. 7-й тур. (суббота). «Чита» - «Торпедо-Владимир».22 мая. 8-й тур. «Зенит-2» Санкт-Петербург - "Торпедо-Владимир".28 мая. 9-й тур. «Торпедо-Владимир» - «Балтика-БФУ» (Калининград).10-й тур. 5 июня. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Торпедо-Владимир».(1-й и 6-й туры «Торпедо» пропускает из-за нечетного количества команд в группе).Календарь игр ФК «Муром» в группе 2А.2 апреля. 1-й тур. «Муром» - «Красава» (Москва).9 апреля. 2-й тур. «Муром» - «Ленинградец» (Лен.обл.).16 апреля. 3 тур.«Кайрат» (Москва) - «Муром».23 апреля. 4-й тур. «Муром» - «Звезда» (СПб.).30 апреля. 5-й тур. «Тверь» - «Муром».6 мая.6-й тур. «Муром» - «Динамо-СПб».11 мая. 7-й тур. «Ленинградец» - «Муром».15 мая. 8-й тур. «Муром» - «Кайрат» (Москва).22 мая. 9-й тур. «Звезда» (СПб.) - «Муром».28 мая. 10-й тур. «Муром» - «Тверь».4 июня. 11-й тур. «Динамо-СПб - «Муром» .10 июня. 12-й тур. «Красава» (Москва) - «Муром».ФОТО: https://pixabay.com/ru/