Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 4 по 10 апреля 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 4 по 10 апреля 2022 года.Жить в эпоху перемен – это для сильных! И Сатурн продолжает делать нас такими. Кто-то подумает, что это несправедливо, но так кажется только на первый взгляд. Ведь вы наверное в целом не откажетесь от перспективы стать сильнее? Значит, вам с Сатурном по пути!Всю неделю планеты будут держать очень напряженную конфигурацию между Лунными Узлами и парой Марс-Сатурн. Так как узлы отвечают за карму и судьбу, события предполагаются важные. Придется решать непростые задачи из разряда тех, о которых рассказывают детям и внукам.Это может касаться как глобальных общечеловеческих ценностей, так и личной жизни, здоровья, работы, бизнеса, воспитания детей, отношений с родителями.Сатурн любит нас, когда мы организованы, пунктуальны, скромны. Забудьте о таких вещах как опоздания, пренебрежение правилами, пустая болтовня, лень, измены, обман, попытки свалить свою вину на других. Помните: карма не дремлет!Разумеется, космическое равновесие было бы нарушено, если бы планеты на этой неделе ограничились влиянием сурового Сатурна. Должен же быть ему противовес, что-то теплое, мягкое и приятное? Разумеется! Это Венера, которая во вторник осчастливит знак Рыбы.Венера призовет к состраданию, благотворительности, напомнит о том, что самые важные в жизни вещи – отнюдь не вещи. Очередь за сахаром может смениться очередью в картинную галерею, концертный зал или театр. Ничего удивительного!В это время следует избегать алкоголя, сомнительных удовольствий, незнакомых лекарств. Все красивое – фотографии, цветы, одежда, еда, кинофильмы, порядок в доме – будет обладать успокаивающим эффектом, лечить стресс. Так что о том, как лучше провести выходные, вы наверное уже догадались. Делайте мир красивее!ОвенОвнам предстоит заниматься серьезными делами в тех сферах, где «подгорает» – т.е. принимать срочные меры. Ваши решения могут раскритиковать друзья или начальство на работе, но если вы чувствуете, что правы – продолжайте. И не подыгрывайте своей темной стороне, слабостям, порокам.ТелецНе начинайте неделю второпях, возвращаясь в свои будни, как с корабля на бал. Еще с воскресенья приведите в порядок дела, дайте себе время спокойно обдумать предстоящие дела. Это избавит вас от значительной порции стресса в понедельник. Если нужна будет поддержка – ищите ее у друзей.БлизнецыВаша главная планета, Меркурий, потихоньку отходит от Солнца, и вы уже не так часто оказываетесь в центре внимания. Но до тишины и покоя еще далеко! Жизнь подбросит задачи в сферах, где вы еще недостаточно опытны и уверены в себе. Хорошие новости могут прийти от начальства, гос.органов.РакФинансовая неделя! Если у вас есть кредиты или долги, алименты, другие выплаты, будьте готовы что-то предпринимать в этой сфере. Возможно, придется оплачивать налоги, страховку, взносы. Источником позитива может стать поездка по историческим местам, экскурсия, посещение музея или монастыря.ЛевВсе ли вас устраивает в отношениях с друзьями, любимым человеком, деловым партнером? Удается ли вам сохранять баланс сил? Эти вопросы начали приходить еще на прошлой неделе, и теперь они продолжатся. Из хороших событий звезды обещают денежные поступления, причем это будет не зарплата.ДеваДевам звезды предлагают сбавить темп и поберечь себя. Будьте осторожны на тренировках, дорогах, ступеньках. Отложите визит к стоматологу и косметологу. В то же время у вас будет достаточно силы воли, чтобы изменить образ жизни, и обаяния, чтобы закрутить новый роман или добавить огня в имеющиеся отношения.ВесыДела сердечные будут не на шутку волновать влюбленных Весов. У всех остальных перемены возможны в тех сферах, где происходит самовыражение – в работе, творчестве. Откроются новые возможности в плане здоровья: вы сможете попасть к хорошему врачу или тренеру, подберете ключик к хорошему самочувствию.СкорпионСкорпионам придется заниматься домашними делами: делать мелкий ремонт или весеннюю генеральную уборку, что-то менять. Это вас успокоит и подтолкнет к творческим занятиям. Кстати, креативный настрой поможет удачно обновить гардероб, прическу, купить что-то приятное детям или своей половинке.СтрелецЧто-то изменится в вашем жизненном ритме: графике работы или ежедневных маршрутах. Звезды заставят переоценить или оптимизировать затраты времени на основные дела. Прожить эту неделю с хорошим настроением помогут идеи о том, как сделать свой дом более уютным, красивым, свободным от лишнего.КозерогПродолжаются финансовые перемены, которые актуальны уже месяц. Возможно, на этой неделе вы решите найти подработку или опробуете новый способ экономии, либо откроете карту в новом банке. Наполнять оптимизмом вас будут друзья, соседи, знакомые – их поддержка окажется бесценной.ВодолейВы на астрологической передовой, откуда нельзя незаметно слинять или спрятаться за чью-то спину. Это сложное время, но если у вас появится азарт – вы спасены и обязательно преуспеете. Наилучшим мотиватором для вас будут деньги: чем больше заработаете, тем выше поднимется самооценка.РыбыВенера входит в ваш знак, что всегда приносит успокоение и ощущение комфорта, как будто вы вернулись домой после долгого путешествия. Однако слишком расслабляться не стоит – вас ждут важные безотлагательные дела. Всю неделю придется много работать, экономить деньги, включать силу воли.