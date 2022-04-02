От строительства новой школы до экономики в условиях санкций. Глава региона Александр Авдеев...

От строительства новой школы до экономики в условиях санкций. Глава региона Александр Авдеев посетил с рабочей поездкой Ковров.- С мая должен начаться набор в эту школу.Строить школу по нацпроекту в Коврове будет новый подрядчик. Прежний надежд не оправдал. Выполнены только земляные и фундаментные работы. Готовность - 5 процентов. Отставание от графика - больше чем на полгода. Муниципальный контракт с недобросовестными строителями расторгнут. На площадку уже вышла ковровская компания, которая возводит аналогичную школу в Покрове. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест. На строительство выделено почти 900 миллионов рублей. Глава региона Александр Авдеев подчёркивает: в эту школу дети должны пойти 1 сентября 2023-его.- Когда по этому объекты график работ представите? - В ближайшее время. В течении двух недель представим. - Давайте через две недели.Ещё один недострой - реконструкция старого терапевтического корпуса ковровской больницы под акушерское отделение. Внесенные в проект изменения и подорожание стройматериалов вновь сдвигают сроки. В работу центр обещают запустить к концу лета. А это уже Набережный проезд. На состояние дорог здесь жители жалуются не один год. Гравий, которым на днях посыпали часть улицы, ситуацию не спасает.Любовь Голубева, жительница г. Коврова:- Здесь реки бурлят страшенные, когда идет очень сильный дождь. Камни - это все будет смыто, все будет унесено. Здесь нужно решать какие-то глобальные вопросы. Или асфальтировка, и чтобы был хотя бы тротуар.Во время приема граждан Александр Авдеев выслушал и другие обращения жителей. Коврову необходимы школа искусств в южной части, новые спортплощадки. Одна из просьб- включить 15 школу в программу ремонта.Марина Верстукова, жительница г. Коврова:- У нас течет крыша. И нужна еще дополнительная помощь в ремонте спортзала. Крышу перекрыли - дополнительных средств на ремонт спортзала нет, недостаточно. Губернатор пообещал нам - к новому учебному году все будет сделано.Также глава региона Александр Авдеев вместе с председателем Заксобрания Владимиром Киселевым посетил промышленные предприятия. В условиях санкций, когда возникли проблемы с замещением импортных комплектующих, многим нужна поддержка.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Обсуждались варианты снижения налогов для этих предприятий. Варианты других видов поддержки, в том числе дешевые длинные кредиты, разработка специальных программ на уровне федеральном и областном.Оборонка, высокоточное машиностроение, текстильная промышленность. В Коврове они прочно удерживают "позиции" по импортозамещению. Перешли на белорусские и ярославские комплектующие. А уборочная техника вполне может заменить иностранную. Глава региона подчёркивает: от развития промышленности сегодня зависят все сферы жизни.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Многих интересует привлечение трудовых ресурсов. А это важно в сочетании образовательных программ, важно в сочетании с благоустройством города. Для того, чтобы было куда пригласить и новых сотрудников. И комфортное проживание действующих сотрудников.Эта фабрика во время пандемии перестроилась на выпуск защитных масок и медицинских комбинезонов. Задача - выйти на импортозамещение по тканям и фурнитуре. Федеральный центр будут просить и о снижении налоговой нагрузки для этой отрасли.Максим Калашников, Илья Хлудов."Вести-Владимир"