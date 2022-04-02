Им оказался 27-летний местный житель.

В Александровском районе задержали 27-летнего мужчину, который обвиняется в многочисленных кражах из сетевых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Искать его стали после хищения двух дорогостоящих бутылок алкоголя из супермаркета Александрова. Сотрудники заметили преступление молодого человека, но поймать его уже не смогли.Установить личность смогли эксперты-криминалисты. Полицейскими доказана причастность местного жителя к 17 кражам из магазинов, которые расположены на территории района.Фигурант признал свою вину.