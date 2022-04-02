Отступающие украинские войска взорвали дамбу Оскольского водохранилища в районе Изюма.

Отступающие украинские войска взорвали дамбу Оскольского водохранилища в районе Изюма.Накануне президент Украины обратился с очередным видеообращением. Он заявил, что два офицера ВСУ лишились погон. Как оказалось, Владимир Зеленский заподозрил их в "нарушении присяги". "Антигероями" на этот раз оказались глава Управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко и начальник Главного управления внутренней безопасности Службы Андрей Наумов.В это время Следственный комитет России предъявил заочное обвинение главе военного ведомства Украины Валерию Гелетею, экс-главе Генштаба ВСУ Виктору Муженко и еще 20 военачальникам. Их обвиняют в геноциде русскоязычного населения.Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к националистам в Мариуполе. Он заявил, что у него есть их переговоры по радиосвязи и он знает, что те хотят сдаться, но не знают кому. Кадыров пообещал, что не тронет их, если они добровольно сложат оружие. "Один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим", – подчеркнул глава Чеченской Республики.Накануне утром произошел мощный пожар на нефтебазе в Белгороде. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, причиной возгорания стал авиаудар, который совершили два вертолета ВСУ, пролетевшие на низких высотах. Пострадали два работника нефтебазы пострадали, к вечеру пожар уже ликвидировали.Украинская сторона МАГАТЭ заявила, что Чернобыльская АЭС снова под контролем Незалежной. Об этом говорится на официальном сайте агентства, также сообщается, что контроль был передан "в письменном виде".