Казачье движение давно изменилось, поэтому его не стоит мерить традициями столетней давности. Мало кто из них готов реально отправиться на помощь мирному населению Донбасса. Такое мнение озвучил радиоведущий, блогер, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Казачье движение давно изменилось, поэтому его не стоит мерить традициями столетней давности. Мало кто из них готов реально отправиться на помощь мирному населению Донбасса. Такое мнение озвучил радиоведущий, блогер, писатель и публицист Армен Гаспарян.Специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Главной задачей миссии стала защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались постоянным атакам со стороны нацбатов.Для купирования угрозы ВСУ и боевиков запрещенного в РФ батальона «Азов» в соседнее государство отправились подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и Росгвардии. Активную поддержку им оказывают бойцы ЛДНР. Однако вместе с этим возникает вопрос: куда делись воинствующие добровольцы, которые начиная с 2014 года в социальных сетях били себя в грудь, заявляя о желании ликвидировать преступный киевский режим?«Наверно стоит перестать все это мерить традициями столетней давности. У нас просто беда в обществе, что при слове казаки вспоминается то, что было очень много лет назад. За то время традиции поменялись, потому что частично казаков заменили иногородними и так далее. Поэтому здесь не стоит ждать изначального порыва "а-ля за государя и императора".Не стоит вспоминать времена Великой Отечественной войны, когда была Кубанская пластунская дивизия — сейчас все другое, казаки другие, и это данность», — отметил эксперт.По словам Армена Гаспаряна, определенное количество добровольцев и представителей военно-патриотических движений действительно отправилось в Донбасс ради защиты мирного населения. Однако происходило это в основном в 2014 году, и небольшая часть этих людей до сих пор находится в составе народной милиции ЛНР и ДНР.«Их процент не такой большой, но я и говорю, что не надо мерять событиями столетней давности. Особенно внимания заслуживают ряженные. Когда еще в 90-х годах, некоторые странные представители казачества носили на себе георгиевские кресты. По формальному признаку нарушения закона не было, потому что советская власть это все отменила. Но мне казалось, что это надо как-то регламентировать, потому что это выглядело дикостью.Потом они стали штамповать сами себе знаки, и в результате этих значков оказалось такое адское количество, что у многих из них иконостас на груди побольше, чем у Брежнева. И никто с этим не собирался разбираться. Мне Водолацкий (депутат ГД, член Совета при президенте по делам казачества Виктор Водолацкий. — Прим. ред) еще лет 12 назад сказал, что, когда они таких находят, воспитывают. Но если вы наберете в интернете "казачьи награды" и посмотрите ассортимент, вы удивляться будете до конца жизни», — продолжил собеседник издания.Эксперт выразил надежду, что рано или поздно власти начнут решать вопрос с самодельными наградами, так как сегодня любой желающий может «наштамповать» любые значки.«И найдется немало кретинов, которые будут ходить в них, и тем самым профанируя сами традиции воинской доблести. И именно эти люди били себя в грудь, заявляя о желании отправиться воевать в Донбасс, но, когда пришло время и возникла нужда, занимаются чем угодно, только не реальной помощью.Опять же надо понимать, что наше государство сейчас никому не чинит препятствий и не запрещает отправляться воевать на стороне ЛДНР. Очевидно, что есть люди, которые хотят поехать, и они уже там. А есть те, кто просто пиарится в интернете. Другой вопрос в том, что они показывают полный иконостас, от святой Иоанны, до Ордена освобождения Чили. Но если это не запрещено, какие претензии? Мы тоже можем сделать орден, например, "За ирригацию Узбекистана", и наградить кого-нибудь», — заключил политический аналитик.Отметим, Министерство обороны РФ практически каждый день публикует сводки о проделанной работе, где демонстрируются кадры действий армейской авиации, работы ракетных и десантных соединений национальной армии. Нечто похожее выдают в народных милициях ЛДНР — видеозаписи показывают, как пехота народных республик проводит зачистку региона от националистов. И ни на одном из представленных роликов не видно «доблестных» казаков.Отдельного внимания заслуживает председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, который действительно отправился в зону боевых действий. Однако пока в его заявления о 16 тысячах желающих зайти на территорию Украины верится с трудом. При этом он не вдается в подробности и не рассказывает, почему члены СДД не участвуют в сражениях.