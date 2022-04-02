Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетит пункты временного размещения для...

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетит пункты временного размещения для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР на территории Владимирской области.Как пояснила региональный омбудсмен Людмила Романова, основная цель ее визита – оценить, как организована работа пунктов временного размещения, какая социальная и правовая помощь оказывается людям, прибывшим в 33-й регион.Фото: http://duma.gov.ru/multimedia/photo