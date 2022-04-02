В Александровском районе 27-летнего местного жителя обвиняют в краже. Как сообщает пресс-служба...

В Александровском районе 27-летнего местного жителя обвиняют в краже.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в январе текущего года мужчина, находясь в одном из сетевых магазинов города Александрова, похитил из винного отдела две бутылки дорогостоящего алкоголя. Поступок молодого человека не остался незамеченным: продавцы попытались задержать мужчину, но он скрылся с похищенным.Эксперты-криминалисты установили личность фигуранта.