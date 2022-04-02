В пользу сына погибшего взыскано более миллиона рублей в качестве имущественного и морального вреда.

Во Владимире осудили водителя, который насмерть сбил пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.27 июня 2021 года, двигаясь на красный светофора задним ходом по пешеходному переходу, расположенному у дома 36 «А» по улице Верхняя Дуброва, водитель сбил пожилого мужчину. Владимирец переходил дорогу на зеленый свет. От полученных травм он скончался.Автомобилист признан виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ. Следующие 1,5 года он проведёт в колонии-поселении. Вдобавок его на два года лишили прав. В пользу сына погибшего взыскано более миллиона рублей в качестве имущественного и морального вреда.Приговор в законную силу пока не вступил.