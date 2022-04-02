Скоро увидим и новое достижение от владимирской команды Мульт Мьюзик! Обладатели серебряной кнопки...

Скоро увидим и новое достижение от владимирской команды Мульт Мьюзик! Обладатели серебряной кнопки ютуба не боятся блокировки сегодня, а почему? Узнала Екатерина Васильева.Они почти звезды детского ютуба. Количество просмотров роликов с их участием исчисляется тысячами. Но к камере еще привыкают. А когда их две, так и вовсе забывают и слова, и движения. Педагоги спешат на помощь.-Выучу уроки, мама, обязательно, только сейчас уж очень залипательно…Песню команда «Мульт Мьюзик» посвятила самому популярному приложению в мире «Тик Ток». Ребята показывают последние танцевальные тренды. В рабочем варианте – все на хромакее, или "на зелёнке". Зрители ютуба увидят ребят уже героями мультфильма.- Ты чувствуешь себя звездой ютуба?- Когда вот мы снимаемся, я чувствую, что мы будем прям такими известными лицами.Это третий ролик с участием детей на владимирском канале «Мульт Мьюзик». Руководители проекта вдохновились известным в России музыкальным шоу, но осваивать все пришлось только на собственном опыте.Алексей Гусаров, руководитель проекта «Мульт Мьюзик»: «Мы учимся реально на своих ошибках. Мы долго выставляли свет, чтобы лица были читаемые. Мы столкнулись с такой проблемой: при вырезании контура, персонаж просто пропадает, он становится просто прозрачным».Первый мультфильм команды МультМьюзик вышел в 2019-ом. Бывшие студенты музыкального факультета ВлГУ, молодые родители решили создать свой творческий проект для детей. И стали учиться мультипликации.Веселые обучающие песенки высоко оценили и зрители, и коллеги. Сразу несколько крупных ютуб- и теле -каналов заключили с владимирскими музыкантами договор о сотрудничестве. А более ста тысяч подписчиков позволили ребятам выйти на новый уровень - пригласить к участию детей. Несколько раз в неделю у них проходят музыкальные занятия, а раз в квартал – съемки.Алина Кузьмина, руководитель проекта «Мульт Мьюзик»: «Это совсем другой уровень монтажа. Ты персонажа можешь поправить в любой момент. Сама работа более кропотливая. Работа над мультиками с живыми персонажами, так сказать, она в основном происходит здесь на месте. Именно здесь нужно добиться того кадра, который ты уже представляешь будет по итогу».Совсем недавно ребята закончили перевод мультфильмов на английский язык. Еще летом им пришло предложение из Китая. Российские мультики уже давно любимы в Поднебесной. Юные китайские зрители смогут их увидеть как на «местном ютубе», так и на телеканалах.Екатерина Гусарова, руководитель проекта «Мульт Мьюзик»: «Мы уже подписали с ними контракт, по условиям которого мы должны в течение двух лет предоставить им 80 эпизодов с Тыр-Тыр трактором. В феврале мы уже отправили им пятьдесят, потому что это заняло достаточно большое количество времени, и вот в июне они уже выйдут».Сотрудничество с Китаем помогает ребятам не терять оптимизма в условиях возможной блокировки ютуба и отсутствия монетизации. В планах создание мультсериала. Он будет приключенческим. Тракторёнок, пираты и другие любимые малышами персонажи. Актерами озвучки, конечно, станут дети.Поэтому к занятиям по вокалу добавится и работа над техникой речи.Екатерина Васильева, Александр Чунаев, Вести Владимир.