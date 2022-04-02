Татьяна Москалькова посетит беженцев.

В понедельник, 4 апреля, во Владимир приедет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая намерена посетить сложивших оружие украинских солдат. Об этом рассказывает «».«Распространенная в ряде СМИ информация о нахождении во Владимирской области военнопленных является недостоверной. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетит пункты временного размещения беженцев», - уточнили в Белом доме.Как пояснила региональный омбудсмен Людмила Романова, основная цель визита коллеги – оценить, как организована работа ПВР, какая социальная и правовая помощь оказывается переселенцам, коих насчитывается 1757 человек.Ранее Москалькова побывала в Крыму, где также содержатся сложившие оружие военные. По ее словам, условия содержания пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права.