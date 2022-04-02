Во Владимире начался долгожданный ремонт академического театра драмы. Напомним, здание серьёзно...

Во Владимире начался долгожданный ремонт академического театра драмы. Напомним, здание серьёзно пострадало в пожаре 2020-го года. Кто стал подрядчиком? И какие работы предстоят?- расскажет Вера Куликова.Пока здесь запах гари и въедливая копоть. Лица строителей за несколько минут покрываются сажей. Работать без респираторов невозможно. Пожар в июне 2020-го полностью уничтожил зрительный зал, фойе второго этажа, повредил фасад из стекла. Но перекрытия, к счастью, уцелели. Здание ждёт масштабная реконструкция. Поменяют систему вентиляции, установят систему дымоудаления.Дмитрий Грибов, директор государственного бюджетного учреждения "Облстройзаказчик":- Пожарная сигнализация, электрика, практически все коммуникации у нас здесь будут новые, и что самое важное у нас полностью будет новый зал с новой отделкой, с новой мебелью, с новым театральным оборудованием.Восстанавливают театр специалисты из Крыма. В Симферополе компания реставрировала здания Дворянского собрания, гимназии, медицинского колледжа. Руководитель проекта Александр Сластихин возрождал Воронцовский и Бахчисарайский дворцы. К новому объекту отношение- ответственное.Александр Сластихин, руководитель проекта ООО "Век" г. Симферополь:- Объект в знаковом городе. Сам город по себе значимый, исторический. Много культурных памятников. Ну и как объект значение культурного для всего города как драмтеатр является точкой культуры.Фасад и фойе театра сделаны из белого камня. Предстоит бережно очистить от копоти весь второй этаж. Здание - памятник регионального значения- требует бережного подхода. За проект театра в 1973-ем- авторский коллектив архитекторов и строителей получил Госпремию.Дмитрий Грибов, директор ГБУ Владимирской области "Облстройзаказчик":- Предстоит его восстановить, отчистить, привести в первоначальное состояние. Соответственно все витражи остекление, которое у нас идут по фасаду. Все будет восстанавливаться.Стоимость работ - 863 миллиона рублей. Средства выделила область.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы:- Контрактные сроки - декабрь 23 года, но мы ведем переговоры с подрядчиком о том, чтобы сократить этот период и закончить как можно раньше. Хотелось бы на полгода раньше.Возвращения на родную сцену театр ждёт с нетерпением. Пока же, на другой площадке - очередная премьера. 7-8-го апреля на сцене Областного дворца культуры- спектакль по роману Антона Чехова - "Сахалин. Мечты и безумства".Вера Куликова, Семен Карпов."Вести-Владимир"