Верим, надеемся, победим. Под таким лозунгом сегодня во Владимире прошел митинг в поддержку...

Верим, надеемся, победим. Под таким лозунгом сегодня во Владимире прошел митинг в поддержку российской армии и проводимой специальной военной операции на Украине.- За нашего Президента! за Россию! за армию! Троекратное ура! Урааа!У входа в центральный городской парк- "Волонтеры Победы", "Боевое братство", представители городского совета ветеранов, студенты ВлГУ и РАНХиГС. В руках - триколоры и плакаты. В региональном отделении "Боевого братства" рассказали:к отправке готов очередной гуманитарный груз. "Волонтеры Победы" поделились эмоциями от встреч с жителями из ДНР и ЛНР, а ветеран-афганец Юрий Громов выразил желание отправиться в Ростовскую область и помогать на границе. Участники патриотической акции уверены: вооруженным силам страны сегодня как никогда важна поддержка соотечественников.Валерий Малышев, руководитель владимирского отделения ВОО ветеранов "Боевое братство":- Чтобы армия чувствовала, что народ за нее, за эту операцию. И что всегда поддержит их, как бы трудно не было. Владимир Владимирович дальновидный политик и он видит на много шагов вперед. И он правильно сказал, что цели нашей специальной военной операции будут выполнены до конца.