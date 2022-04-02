С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147617 владимирцев.

Во Владимирской области на 2 апреля выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 48 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 30 - в Ковровском, по 2 - в Кольчугинском, Камешковском и Гороховецком, по 8 - в Александровском, Суздальском и Юрьев-Польском, 13 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Киржачском, Селивановском и Собинском, 9 - в Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147617 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40375 заболевших во Владимире, 17416 - в Ковровском районе и 16183 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.