В соцсетях водители жалуются на плохое состояние дорожного полотна.

Во Владимирской области снегопад спровоцировал сразу несколько крупных ДТП. Очевидцы активно делятся снимками с мест аварий вИз-за дорожно-транспортного происшествия на трассе «Владимир - Суздаль» около 16:50 на автомагистрали образовался затор.Владимирцы также сообщают о массовом ДТП вблизи Огуречной горы на Пекинке.Ещё одно происшествие зафиксировано на улице Ноябрьской в Юрьевце.Информация о последствиях столкновений и наличии пострадавших - уточняется.В комментариях водители жалуются на плохое состояние дорожного полотна.