В соцсетях водители жалуются на плохое состояние дорожного полотна.
Во Владимирской области снегопад спровоцировал сразу несколько крупных ДТП. Очевидцы активно делятся снимками с мест аварий в
Из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе «Владимир - Суздаль» около 16:50 на автомагистрали образовался затор.
Владимирцы также сообщают о массовом ДТП вблизи Огуречной горы на Пекинке.
Ещё одно происшествие зафиксировано на улице Ноябрьской в Юрьевце.
Информация о последствиях столкновений и наличии пострадавших - уточняется.
В комментариях водители жалуются на плохое состояние дорожного полотна.