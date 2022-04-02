Как сообщают синоптики центра ФОБОС, средиземноморский циклон «Катарина» в эти выходные принесёт...

Как сообщают синоптики центра ФОБОС, средиземноморский циклон «Катарина» в эти выходные принесёт аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности.Аномальные снегопад обрушатся на 33 регион уже в ночь на воскресенье и, по прогнозам, может продлиться до середины предстоящей недели.Кроме того, будут резко меняться показания барометров. К концу субботы атмосферное давление рухнет на 15 единиц, а вечером в воскресенье повысится до 740 мм. рт. ст., что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.ФОТО: https://pixabay.com/