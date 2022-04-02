На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 157 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
48 - во Владимире,
30 - в Ковровском районе;
23 - в Муромском районе;
13 - в Гусь-Хрустальном районе;
9 - в Вязниковском районе;
8 - в Суздальском, Юрьев-Польском и Александровском районах;
2 - в Кольчугинском, Камешковском и Гороховецком районах;
1 - в Судогодском, Собинском, Киржачском и Селивановском районах.
Новых случаев заболевания не зарегистрировано в городе Радужном, а также в Петушинском и в Меленковском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 147617 случаев заболевания