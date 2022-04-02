На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 157 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:48 - во Владимире,30 - в Ковровском районе;23 - в Муромском районе;13 - в Гусь-Хрустальном районе;9 - в Вязниковском районе;8 - в Суздальском, Юрьев-Польском и Александровском районах;2 - в Кольчугинском, Камешковском и Гороховецком районах;1 - в Судогодском, Собинском, Киржачском и Селивановском районах.Новых случаев заболевания не зарегистрировано в городе Радужном, а также в Петушинском и в Меленковском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 147617 случаев заболевания