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<a href="https://33live.ru/novosti/02-04-2023--v-taganskom-parke-projdet-festival-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva.html" target="_blank"> В Таганском парке пройдет фестиваль детского и юношеского творчества</a> - Заявки на участие принимаются до 7 апреля.