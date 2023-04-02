Владимирская область станет участником конкурсного отбора на грантовую поддержку по созданию...

Владимирская область станет участником конкурсного отбора на грантовую поддержку по созданию семейных МФЦ.Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2023 году объявил о конкурсном отборе по предоставлению гранта на создание семейных МФЦ. Этот проект - федеральная инициатива, которую Фонд реализует совместно с Минтруд. Основная идея нового формата - это удобный и современный комплексный подход к социальному сопровождению семей, нуждающихся в поддержке. Помощь будет проходить в режиме "одного окна", то есть в одном месте. Семейные МФЦ - это шаг к переходу на новую рабочую форму оказания помощи семьям в одном месте.28 марта уже прошёл обучающий семинар, организованный Фондом, в формате ВКС. Участниками стали сотрудники Министерства, а также Ковровского и Муромского социально-реабилитационных центров - именно на их базе в этом году планируется открытие семейных МФЦ.Чаще всего в МФЦ люди приходят с запросами по поводу оформления пособий и выплат. Но это работа ФСС, соцзащиты и Пенсионного фонда. Поэтому путаница существует до сих пор. Задача семейных МФЦ - навигация, так как семьям трудно сориентироваться, куда идти. Помощь и поддержка оказывается также и семьям с детьми-инвалидами. Координируют людей даже в сложных ситуациях, которые одним звонком не решаются. В этом случае будет подключено несколько специалистов, а семье будут помогать во всех вопросах, вплоть до обращения в другие инстанции.Фото - pxfuel.com