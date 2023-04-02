МЧС России по Владимирской области информирует о состоянии гидрологической обстановки 2 апреля Как...

МЧС России по Владимирской области информирует о состоянии гидрологической обстановки 2 апреляКак сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, ситуация с подтоплениями контролируется.Особое внимание уделяется:- 284 приусадебным участкам (60 в г. Судогда, 25 в СНТ Березка Петушинского района, 45 в СНТ Вольгарь Петушинского района, 40 в СНТ Вольгарь-1 Петушинского района, 50 в СНТ Вольгарь-2 Петушинского района, 2 в мкр. Большие Сокольники г. Собинка, 5 в мкр. Малые Сокольники г. Собинка, Киржачского района, 20 – в н.п. Фрязино Судогодского района, 27 – СНТ Старица и СНТ Нерль Суздальского района, 10 – СНТ Связист г. Владимир);- 6 дорожным участкам (Александровский район, н.п. Мостищево; Петушинский район, н.п. Кобяки, Петушинский район н.п. Марково, г.Собинка, мкр. Б.Сокольники; Судогодский район, н.п. Фрязино, г. Владимир СНТ Связист);- 4 низководным мостам (Александровский район, н.п. Песочная; Александровский район, н.п. Рождествено; Собинский район, н.п Чижово, Юрьев-Польский, местечко Лучки).Фото - официальный Телеграм-канал ГУ МЧС России по Владимирской области