39-летнего жителя Петушинского района обвинили во взяточничестве, вымогательстве и служебном подлоге. На момент совершения преступлений подозреваемым, мужчина занимал должность

39-летнего жителя Петушинского района обвинили во взяточничестве, вымогательстве и служебном подлоге. На момент совершения преступлений подозреваемым, мужчина занимал должность замначальника тюрьмы – начальника отдела охраны ФКУ Т-1 УФСИН 33 региона. Он сказал подчиненному, что у того есть возможность на службу не выходить, но взамен потребовал денег (не менее чем 3 тысяч рублей за 1 смену). Поскольку